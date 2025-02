Jeden z największych hitów zeszłego roku obejrzycie wreszcie w domu. Właśnie trafił na VOD

Na szczęście w zaciszu własnego domu śpiewać piosenki podczas seansu filmu można śpiewać do woli (albo do momentu, gdy osoby, z którymi mieszkacie zaczną was upominać). "Wicked" na ekrany światowych kin trafił pod koniec listopada zeszłego roku. U nas na wielkich ekranach można go oglądać od 6 grudnia (tak, wciąż można! Jeszcze jest w nich wyświetlany). Po grubo ponad dwóch miesiącach trafia więc wreszcie na VOD.