Substancja: gdzie obejrzeć film online? Jest już w VOD

"Substancja" to horror z elementami science fiction, ale przede wszystkim opowieść o ciele i stosunku świata do niego w kategoriach młodości i dojrzałości. Fabuła opowiada o starzejącej się gwieździe pracującej dla szerokorozumianego przemysłu telewizyjno-filmowego. Pewnego dnia kobieta traci pracę, jej szefowie dają jej do zrozumienia, że jest już po prostu za stara i stacja będzie szukała na jej miejsce kogoś młodszego.



Kobieta otrzymuje jednak tajemniczą informację, że jeśli skorzysta z nietypowej kuracji, to może odmłodnieć niemal natychmiast. Jest tylko jeden warunek: przez tydzień ma być młodszą wersją siebie, a przez kolejny starszą. Wielka pokusa młodości prowadzi ją jednak do zaburzenia tego rytmu, co ma katastrofalne konsekwencje.



Czytaj także: Ona jest 10/10, ale można przy niej zwymiotować. "Substancja" to czyste horrorowe szaleństwo