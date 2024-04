Muzyka w serialu „Fallout” ma ogromne znaczenie. Pełni kilka kluczowych funkcji

Już w ciągu pierwszych minut startowego odcinka serialu „Fallout” staje się jasne, że akcja rozgrywa się w alternatywnej wersji naszej rzeczywistości. Twórcy podają nam rok 2077, jednak retro futurystyczny styl sugeruje bardziej atmosferę znacznie bliższą latom pięćdziesiątym i sześćdziesiątym. „Fallout” przywołuje uczucia powojennej Ameryki, poprzez wykorzystanie tzw. muzyki easy listening. Utwór „Don't Let The Stars Get In Your Eyes” w wykonaniu Perry'ego Como przywodzi na myśl bardziej niewinne czasy, w których podziały między klasami społecznymi nie były tak ostre, jak w kolejnych dekadach. Podobnie na podświadomość działa kawałek „What Do You Suppose” Connie Conway. Ten odzwierciedla szczerą nadzieję na to, co przyniesie przyszłość. Oprócz wywoływania nostalgii względem starszego okresu amerykańskiej historii, muzyka w serialu „Fallout” oferuje wgląd w wartości, jakie prezentował ówcześnie przemysł filmowy w Los Angeles.