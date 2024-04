Dzwoniliście na numer z reklamy Vault-Tec w serialu „Fallout”? Już nie musicie. Wiemy, że działa

Według IGN numer ten jest najbardziej prawdziwy. Oznacza to, że widzowie, którzy zadzwonią lub wyślą wiadomość tekstową, faktycznie otrzymają odpowiedź. Po wyborze sekwencji cyfr (213) 258-2858 i kliknięciu w zieloną słuchawkę, można usłyszeć po drugiej stronie bardzo głośne krzyki. Z kolei po wysłaniu SMS-a, otrzymuje się wiadomość zwrotną o treści: „Dziękujemy za wysłanie SMS-a do Vault-Tec. Następne dostępne spotkanie odbędzie się za 33 tygodnie, prosimy o przygotowanie się!”. Dostaje się również zaproszenie do odbierania kolejnych treści marketingowych. Jeżeli się je zaakceptuje, to naszym oczom ukaże się kolejna wiadomość ze słowami: „Gratulacje! Możemy, ale nie musimy, skontaktować się z Tobą, jeśli spotkanie będzie dostępne”. Jest to bardzo dobrze skonstruowany easter egg. Idealnie udowadnia, jak bardzo twórcy starali się oddać klimat i zapewnić widzom jak najlepszą rozrywkę. Pomyślano dosłownie o wszystkim.