W barwnym i unikalnym uniwersum „Fallouta” gracze mogą podejmować wybory fabularne, które wpływają w dramatyczny sposób na zakończenie. W przypadku pierwszych odsłon cyklu scenarzyści uznali niektóre z nich jako wpisujące się w kanon i to do nich odnoszą się kolejne części. Nie dotyczy to jednak wszystkich gier, a serial w bardzo zgrabny sposób lawiruje dookoła tego tematu.



Myślę jednak, że to najwyższy czas, by zapisać w kamieniu to, jak skończyły się gry „Fallout 4” i - przede wszystkim - „Fallout: New Vegas”. Wszystko wskazuje na to, że Lucy z Ghoulem zmierzają do tego miasta, które upadło (podobnie zresztą jak osada Shady Sands, co zresztą wywołało pewne… kontrowersje). Chcę jednak wiedzieć, co dokładnie do tego doprowadziło.