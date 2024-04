"Fallout" startował z wysoko zawieszoną poprzeczką - musiał mierzyć się z porównaniem do postapokaliptycznej produkcji "The Last of Us" od HBO, która stała się jedną z najbardziej docenionych przez widzów i krytyków adaptacji wszech czasów. Serial sprostał oczekiwaniom na tyle, że zaledwie kilka dni po jego premierze w streamingu otrzyma 2. sezon, co więcej - okazało się, że pobił rekord oglądalności i zdetronizował "Szoguna" od Disney+. Serwis Screen Rant podaje, że w 1. tygodniu od daty premiery osiągnął 1,5 mln wyświetleń w gospodarstwach domowych, co zapewniło mu pierwsze miejsce w cotygodniowym raporcie Samba TV.