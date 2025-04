Hitowy serial kryminalny Harlana Cobena obejrzysz za darmo. Nie, nie na Netfliksie

"Porzucony według Harlana Cobena" opowiada historię piątki znajomych, którzy zostają wciągnieci w dramat sprzed lat. Wszystko przez to, że DNA zaginionego przed 20 laty Jessego nagle pojawia się na miejscu tajemniczej zbrodni. Każdy z bohaterów skrywa jakieś sekrety i przeszłość zaczyna ich doganiać. Im bardziej zbliżają się do prawdy, tym wyraźniej widać, że zniknięcie Jessego to tylko część większej, mrocznej układanki.