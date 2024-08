„Kawaleria powietrzna” nareszcie trafiła do VOD - i to w odświeżonej, zremasterowanej wersji. Spora szansa, że niemała część młodszych czytelniczek i czytelników nie kojarzy tego tytułu i nie rozumie, o co tyle krzyku. Śpieszę z wyjaśnieniem.



Produkcja w reżyserii Jacka Bławuta i Wojciecha Maciejewskiego z 2000 r. określana jest mianem dokumentalnej telenoweli i, uwaga, czarnej komedii. Jest to wyjątkowe spojrzenie na kondycję polskiego wojska po niedługim czasie od przystąpienia do struktur NATO - unikalny, pełen detali portret codziennego życia żołnierzy oraz ówczesnego sposobu formowania elitarnych jednostek. Ekipa filmowa mieszkała z żołnierzami w koszarach przez półtora miesiąca; później odwiedzała ich co jakiś czas, wpadając na kilka dni.



Widz śledzi losy żołnierzy odbywających służbę zasadniczą w 25. Brygadzie Kawalerii Powietrznej od momentu otrzymania biletu i wcielenia do jednostki jesienią 1999 r., poprzez okres intensywnych szkoleń, az po wstąpienie do sił szybkiego reagowania. Surowe, niewygładzone, szczere kulisy prestiżowych i podziwianych formacji - dokument bez żadnych ogródek prezentuje kontrowersyjne, momentami niemal brutalne metody szkoleniowe: zmuszanie do skrajnie wyczerpujących ćwiczeń fizycznych, wrzaski, wyzwiska.