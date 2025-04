Polski kryminał po latach wrócił na ekrany i stał się hitem. Rekordowe wyniki TVP VOD

Większe zainteresowanie serwisem pojawiło się w momencie, gdy na Netfliksie nieoczekiwanie zadebiutował 1. sezon serialu "Krucjata", który zachwycił subskrybentów streamingowego giganta. Doprowadziło to do tego, że twórcy błyskawicznie zajęli się produkcją 2. sezonu, a TVP stało się takim dostawcą treści, który przestał był kojarzony wyłącznie z polskimi telenowelami. Dzięki temu serwis zaczęło odwiedzać coraz więcej internautów, co przełożyło się na świetne wyniki oglądalności.