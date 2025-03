Najlepsze seriale na TVP VOD. Najciekawsze propozycje w 2025 roku

Serial z 2016 roku, który uważam za idealny mariaż serialu telewizyjnego i teatru telewizji. To opowieść o teatrze właśnie, która rozpoczyna się od obsadzenia nowego dyrektora. Choć biedak sądzi, że wreszcie osiągnąć upragniony sukces, wszak zarządza placówką kulturalną i ma co do niej ambitne plany, to szybko zrozumie, że nic nie będzie proste. To serial tak zabawny i tak pokręcony, że nie da się go oglądać inaczej ciągiem. Jednocześnie to dość poważne studium spotkania sztuki i rzeczy tak przyziemnej jak pieniądze.