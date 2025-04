Netflix robi kontynuację serialowego hitu. Jego pierwsze sezony obejrzysz teraz za darmo

Netflix, który posiada obecnie prawa do dystrybucji serialu, szybko zauważył, że widzowie pałają do niego niemałą sympatią. Z tego właśnie względu po jego zakończeniu postanowił go kontynuować. A właściwie zrobić jego sequel pod postacią filmu - "The Immortal Man". I tak, uprzedzając pytania, od razu potwierdzamy: Cillian Murphy powróci w nim do roli Tommy'ego Shelby'ego.