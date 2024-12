Portal Variety dowiedział się również, że zaczęto brać również pod uwagę aktorów, którzy mieliby wcielić się w Severusa Snape'a, profesora eliksirów. Jednym z nich jest Paapa Essiedu, 34-letni aktor, którego można kojarzyć z takich produkcji jak "Mogę cię zniszczyć" (za rolę w serialu HBO był nominowany do nagrody Emmy), "Gangi Londynu", "Czarne lustro", "Genie" czy "The Lazarus Project". Artysta pojawił się również w takich filmach jak "Men", "Morderstwo w Orient Expressie" czy "The Outrun". Variety podkreśla, że twórcy serialu nie zawarli jeszcze umowy z Essiedu. Co więcej, jest on wymieniany jako ostatni aktor, który mógłby wcielić się w mrocznego nauczyciela Hogwartu.