Fani Harry'ego Pottera z pewnością cieszą się z chłodnych dni i nieco ponurej pogody, która zagościła już za oknem - to bowiem doskonała okazja, by otworzyć jesienno-zimowy sezon najbardziej klimatycznie jak tylko się da. Wiele osób z pewnością wyczekuje tego dnia, kiedy w końcu może odpalić maraton wszystkich filmów z serii, choć niektórzy czekają również na to, by wyjątkowych pyszności spróbować również w rzeczywistości, a tak się składa, że w Polsce powstało już kilka wyjątkowych miejsc dla fanów magicznego uniwersum. Oto one.