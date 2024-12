Słynna na całym świecie wystawa Harry'ego Pottera pojawi się pod Krakowem

Już nie trzeba specjalnie wybierać się do Anglii, aby zatopić się w świat Harry'ego Pottera w studio Warner Bros. Co więcej, nie trzeba będzie nawet przekraczać granicy Polski - niebawem wyjątkowa wystawa z oryginalnymi rekwizytami z filmu pojawi się bowiem... pod Krakowem. Kiedy będzie można ją zobaczyć? Ile kosztuje bilet? Oto wszystko, co wiemy.