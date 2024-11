Pozyskanie najpopularniejszych w Wielkiej Brytanii aktorów może nie być jednak takim wyzwaniem jak to, by zaangażować ich w potencjalne 7 sezonów serialu (po jednym na każdą część książki). Muszą być oni ponadto w odpowiednim wieku - Richard Harris, odtwórca roli Dumbledore'a w "Kamieniu Filozoficznym" i "Komnacie Tajemnic" miał 70 lat, gdy przyjął rolę. Po jego śmierci zastąpił go Michael Gambon, który miał wówczas 62 lata. Mark Rylance ma obecnie 64 lata.