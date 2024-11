Choć data premiery została mocno przesunięta w czasie, okazuje się jednak, że są dobre wieści. Nawet jeśli pierwszy sezon serialowego "Harry'ego Pottera" miałby pojawić się w 2027 r., to na kolejną odsłon nie trzeba będzie aż tak długo czekać - HBO rozważa bowiem nakręcenie dwóch pierwszych sezonów jeden po drugim, i nie jest to przypadek, a część planu. HBO chce, aby aktorzy wyglądali odpowiednio do wieku swoich bohaterów, a związku z tym, że członkowie obsady w wieku 11-13 lat mogą szybko wyrosnąć (dosłownie) ze swoich ról, marka planuje zrealizować zdjęcia do dwóch pierwszych sezonów w niewielkich odstępach czasowych. Na ten moment fani muszą jednak uzbroić się w cierpliwość.