W pierwszej części filmu z 1988 roku Winona Ryder sama została obsadzona w roli córki. Wcieliła się ona w Lydię, córkę państwa Deetzów, którzy wprowadzają się do domu Maitlandów, zakłócając ich spokój, gdyż ci po śmiertelnym wypadku samochodowym zostają skazani na życie w swoim domu jako duchy. U boku Ryder zagra także Michael Keaton, który w filmie wcielił się w tytułowego Beetlejuice'a, przebiegłego poltergeista, mającego pozbyć się nieproszonych gości na prośbę zmarłych właścicieli domu - Barbary i Adama Maitlandów. Teraz można już co nieco zobaczyć w pierwszym zwiastunie sequelu i to zdecydowanie sentymentalna podróż do przeszłości.