Jenna Ortega zagra w nadchodzącym filmie Tima Burtona. Nadchodzi "Sok z żuka 2"

O tym, że trwają prace nad kultowym horrorem komediowym w reżyserii Tima Burtona, wiadomo było już od dawna. I mimo że informacji o filmie wciąż jest niewiele, to ekscytacja nadchodzącym sequelem "Soku z żuka" wzrasta. Potwierdzona została bowiem nie tylko informacja o powrocie członków starej obsady do produkcji, ale również pojawienie się nowych. Warner Bros. podał także datę premiery drugiej części filmu, do którego zdjęcia wystartowały z dniem dzisiejszym.