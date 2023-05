Influencerzy promowali bezpieczną jazdę. Jeden samochód dachował, a organizator wycofuje się rakiem

Mimo że podczas wyścigu na torze influencerom towarzyszą doświadczeni kierowcy, nie są oni w stanie zareagować na każdą sytuację, kiedy pojazd prowadzony jest przez amatora. Szczególnie, jeśli trwa wyścig. I nawet, jeżeli prędkość nie jest zawrotna, co widać na nagraniach widzów, to jednak wciąż uczestnicy skupieni są na tym, by przejechać trasę jak najszybciej i stanąć na podium. Na własnej skórze doświadczyła tego influencerka Murcix, która podczas wyścigu uległa wypadkowi, dachując na torze.