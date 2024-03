"The Spider Within" to nowy film z Milesem Moralesem. Fabuła animowanej krótkometrażówki śledzi losy bohatera, który mierzy się z kolejnymi wątpliwościami, próbując znaleźć równowagę między życiem nastolatka a byciem Spider-Manem. Pewnego razu doświadcza ataku paniki, co zmusza go do stawienia czoła źródłom swoich problemów. Uczy się w ten sposób, że proszenie o pomoc wcale nie jest powodem do wstydu.



"The Spider Within" zadebiutowało niedługo po kinowej premierze "Spider-Man: Poprzez multiwersum" - w czerwcu zeszłego roku na Annecy International Animation Film Festival. Za osadzony w animowanym uniwersum Człowieka Pająka film odpowiada Sony Pictures Animation i Sony Pictures Imageworks. Produkcja powstała też w ramach programu Sony Leading and Empowering New Storytellers (LENS). Jej internetowa dystrybucja jest natomiast wynikiem współpracy z Kevin Love Found (KLF) i częścią programu fundacji, który ma promować zdrowie psychiczne, zachęcając uczniów do dzielenia się swoimi opowieściami za pomocą interaktywnych narzędzi.



