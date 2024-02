Nicolas Cage negocjuje rolę mrocznego, brutalnego Spider-Mana w serialu Amazona. Toż to casting idealny

Według informacji od źródeł „The Ankler” (które to przekazują dalej duże zachodnie media) Cage jest na zaawansowanym etapie negocjacji w spawie tego występu. Byłaby to zatem starsza, szpakowata, detektywistyczn wersja superbohatera, działająca w latach 30. XX wieku. Byłby to pewien przełom w karierze Cage’a, który dotychczas nie kreował pierwszoplanowej postaci w produkcji odcinkowej.



Serial będzie - rzecz jasna - osadzony we własnym uniwersum. To jeden z dwóch skupiających się na alternatywnej wersji Pajączka tytułów - wcześniej zapowiedziano również „Silk: Spider Society”, który jest obecnie opracowywany na nowo. Zajmuje się nim Angela Kani.