Nowych Spider-Manów wypatrujcie na HBO Max. Serwis zawarł gigantyczny deal z Sony

Dzięki zawartej umowie wybrane tytuły z bogatej listy nadchodzących filmów i seriali od Sony, w Europie Środkowo-Wschodniej będą dostępne wyłącznie na kanałach HBO i platformie HBO Max. Mówimy tu o takich tytułach jak biografia Whitney Huston "I Wanna Dance With Somebody", komedia z Tomem Hanksem "Mężczyzna imieniem Otto", napędzane wysokooktanową benzyną "Gran Turismo", czy pełne akcji "Bez litości 3. Ostatni rozdział". Kontrakt obejmuje też nowe odsłony popularnych franczyz pokroju "Pogromców duchów" czy - a raczej przede wszystkim - "Spider-Mana".



W uniwersum "Spider-Mana" zaraz będzie się dużo działo. Na początku czerwca do polskich kin wchodzi druga część hitowej animacji "Spider-Man: Poprzez multiwersum". Jest też coraz bliżej do premier "Kraven the Hunter", "El Muerto" czy "Madame Web". Jak tylko wszystkie te filmy podbiją wielkie ekrany, będą zmierzać do biblioteki HBO Max.



