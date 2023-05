Tak wygląda następca HBO Max. Po co oni to zmieniają?

Pod względem wizualnym platforma prezentuje się... schludnie. To prosta, oparta na dużych ikonach estetyka; główne menu jest podzielone na zakładki "Home", "Series", "Movies", "HBO" oraz "New & Notable" (teraz przeniesione na górę ekranu). Nie ma mowy o żadnej rewolucji - największe zmiany względem HBO Max dotyczą kolorystyki i oczekiwanej nowej karty z produkcjami HBO.



Oczywiście, finalnie może się okazać, że Max będzie znacznie różnił się w działaniu i poszczególnych funkcjach od poprzedniej platformy. Warto pamiętać, że nie będziemy mieli do czynienia z aktualizacją, a zupełnie nową aplikacją, którą trzeba będzie zainstalować na urządzeniu. Miejmy nadzieję, że oznacza to szereg sensowniejszych rozwiązań - nie tyle poprawek, co kompletnych ulepszeń.