Mocny thriller Wesa Cravena to coś, co warto obejrzeć w ten weekend. Gra w nim Cillian Murphy

Laureat Oscara za główną rolę w filmie "Oppenheimer" był idealnym czarnym charakterem tej historii. Czarujący z początku mężczyzna okazał się być pozbawionym skrupułów zamachowcem, a do odegrania roli wystarczyła mu w zasadzie mimika - posągowa uroda Murphy'ego zagrała tu doskonale. Jego bohater jest sprytny i bezwzględny, co aktor oddał na ekranie perfekcyjnie. Płynnie przechodzi także z roli przypadkowego nieznajomego do niebezpiecznego porywacza, a na końcowym etapie - do mężczyzny, który desperacko pragnie zrealizować skrupulatnie ułożony plan.



Napięcie potrafiła zbudować nie tylko postać grana przez Cilliana Murphyego, ale również wyjątkowy sposób wyreżyserowania produkcji - nie jest to film dla tych, którzy cierpią na klaustrofobię; w wielu momentach można odczuć naprawdę srogi niepokój. Ostateczna wersja "Red Eye" nie byłaby również tak udana, gdyby nie mroczna muzyka Marco Beltramiego, która sprawia, że dreszczowiec ogląda się z jeszcze większym zafascynowaniem.



Po wylądowaniu samolotu napięcie nieco opada, choć nie można powiedzieć, że całkiem go brakuje - kiedy fabuła rozgrywa się już na lądzie, wcale nie robi się bardziej bezpiecznie, choć teoretycznie daje to większe pole do ucieczki. Z tyłu głowy wciąż bowiem kiełkuje myśl o zamachu na wpływowego polityka, który nieuchronnie zbliża się do finału. Craven nie daje odetchnąć zatem nawet na minutę i serwuje widzom jazdę bez trzymanki. Dlatego jeśli nie szukacie nowości i wolicie buszować wśród sprawdzonych filmów, "Red Eye" początek długiego weekendu nada się idealnie!



Film "Red Eye" jest dostępny w serwisie Netflix.