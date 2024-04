Richard Gadd oparł "Reniferka" na podstawie monodramu, który wystawia już od paru lat. Zapewnia, że zawiera on prawdę jeśli chodzi o emocje z jakimi zmaga się ofiara stalkingu i jej najbliżsi. Jak ujawnił, swego czasu nękała go bo bowiem natrętna fanka. Starsza kobieta wysłała mu całe mnóstwo maili, tweetów, listów i wiadomości głosowych. W serialu nazywa się Martha. Grająca ją Jessica Gunning stworzyła przerażającą i niezapomnianą kreację.



Serial opowiada o młodym komiku Donnym Dunnie, którego uprzejmy gest wobec bezbronnej kobiety staje się początkiem niezdrowej obsesji. Może ona zrujnować życie ich obojga. Zgodnie z oficjalnym opisem produkcji "Reniferek" opowiada o wypaczonej relacji i jak wpływa ona na człowieka, gdy musi stawić jednocześnie czoła głęboko skrywanej traumie. Jest mrocznie, ale też zabawnie. Chociaż produkcja bez większych fajerwerków weszła na Netfliksa, szybko stała się hitem. W dodatku zmieniła się w przyczynek dokładnie do tego, przed czym ostrzega.