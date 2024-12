"Squid Game" to najpopularniejszy serial w historii Netfliksa. Dlatego premiera jego 2. sezonu odbywa się z pompą. Platforma próbuje dotrzeć do swoich użytkowników na wszelkie sposoby - banerami, billboardami, muralami. Chciałaby ich też zaktywizować. Z tego właśnie względu już za chwilę odbędzie się "Squid Game Arena". Żeby wziąć w niej udział, trzeba było do 12 grudnia wypełnić formularz zgłoszeniowy, w którym nie tylko należało odpowiedzieć na pytanie konkursowe, ale też podać imię, nr telefonu i adres e-mail.



Jak pewnie się domyślacie, chętnych na "Squid Game Arena" nie brakowało. Z zaufaniem do Netfliksa fani dzielili się swoimi danymi. Niestety doszło do ich wycieku. Każdy otrzymał bowiem dostęp do informacji na temat wszystkich uczestników konkursu.