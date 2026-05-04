Co robią Fatima i Elgin w nowym odcinku Stamtąd? Mroczna zagadka

Fatima, bohaterka grana przez Pegah Ghafoori, to jedna z najważniejszych postaci serialu "Stamtąd". Od początku była swego rodzaju dobrym duchem, opiekunką innych (w tym Julie w 1. sezonie), generalnie postacią, od której emanuje najbardziej pozytywna energia, szukająca dobra. Kolejne sezony nie były dla niej tak łaskawe - mimo ślubu z Ellisem zaczęła się coraz bardziej załamywać, a następnie zaszła w "ciążę", która popchnęła ją m.in. do zabicia jednej z mieszkanek domu kolonialnego. Ostatecznie, jak wiemy z finału 3. sezonu, dziewczyna "urodziła" jednego z potworów, który odrodził się na nowo w jaskini.

Fatima i Elgin łączą siły w nowym odcinku Stamtąd. O co chodzi?

Dla wielu oglądających dużym zaskoczeniem może być, że Fatima nie wykazuje nadmiernej agresji wobec Elgina - młodego chłopaka, mieszkańca domu, który więził ją, "opętany" przez wizje kobiety w kimonie, doprowadzające go do przekonania, że ciąża dziewczyny pozwoli wrócić wszystkim do domu. Jak pamiętamy, Elgin stracił oko w wyniku tortur ze strony Sary, których celem było ujawnienie, gdzie przetrzymuje Fatimę.

W 3. odcinku Fatima i Elgin spotykają się w kuchni. Czuć między nimi niezręczność, jakby żadne z nich nie chciało spotkać siebie nawzajem (czemu nie da się dziwić). Zdaje się jednak, że mimo okrucieństwa całej sytuacji, ostatecznie zdaje sobie sprawę, że chłopak był pośrednio omotany przez zły byt rządzący tym miasteczkiem, które już niejednemu "zawróciło w głowie". Obydwoje nawiązują swego rodzaju porozumienie, w związku z którym dochodzi do dość dziwnych i niełatwych do wytłumaczenia rzeczy - mianowicie Elgin zbiera dla Fatimy, na jej polecenie, duże ilości ziemi. O co może chodzić?

To bardzo dobre pytanie, na które nie ma jednej, słusznej odpowiedzi. Z odsieczą jak zwykle przybywają użytkownicy Reddita, którzy mają swoje koncepcje. Jedna z nich głosi, że Fatima nie powiedziała Boydowi całej prawdy w momencie, gdy opowiadała mu o tym, czego się dowiedziała przy "porodzie" (mowa o ludziach, którzy stali się potworami, poświęcając swoje dzieci). Inna sugeruje, że mowa tu o stworzeniu strachów na wróble widocznych w zwiastunie. Są nawet tacy, którzy twierdzą, że ta czynność nie ma w sobie żadnego ukrytego celu, a Fatima po prostu chce zająć czymś Elgina, by ten się nie wychylał. To jednak wydaje mi się mało prawdopodobne - trudno sobie wyobrazić brak celowości takiej sytuacji.

Jedno jest pewne - Fatima po porodzie nie jest tą samą osobą i planuje coś, o czym nie mówi ani swojemu ukochanemu Ellisowi, ani komukolwiek innemu. Tylko co? Biorąc pod uwagę komentarze w sieci, można dostrzec wiele głosów zaskoczenia, skonfundowania i niepewności. Każda z wymienionych teorii może mieć w sobie ziarno prawdy, każda może być też zupełnie chybiona. "Stamtąd" wie, jak trzymać swoich fanów w niepewności i sprawiać, by mnożyli oni teorie na temat serialowych wydarzeń. Team-up Fatimy i Elgina to z pewnością coś niespodziewanego i z pewnością nieprzypadkowego.

Pierwsze trzy odcinki 4. sezonu "Stamtąd" są dostępne do obejrzenia w HBO Max.

zdjęcie główne: MGM+

Adam Kudyba 04.05.2026 19:36

