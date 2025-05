Star Wars: najlepsze sceny w historii uniwersum. TOP 10 pamiętnych momentów

Dzień Gwiezdnych wojen - czyli Star Wars Day - to nieoficjalne święto fanów, które tak mocno wryło się w popkulturową świadomość, że liczą się z nim nawet decydenci z Disneya i Lucasfilmu. Wiele istotnych wydarzeń związanych z uniwersum miało miejsce właśnie w maju (do 2005 r. premiera każdego epizodu sagi odbywała się w tym miesiącu), a współcześnie miłośnicy „Star Wars” mogą nawet liczyć na „prezenty” od Lucasfilmu, jak choćby premiery kilku animowanych odcinków skupiających się na Jedi, Sithach czy, jak w tym roku, na postaciach z podziemia (miniserial „Star Wars: Tales of the Underworld”). Co więcej, trwa emisja „Andora”, czyli najlepszego gwiezdnowojennego serialu i w ogóle jednej z najlepszych produkcji w historii uniwersum.



Chcąc dołączyć się do świętowania (i podkreślić, że - całe szczęście - „Star Wars” jeszcze nie umarły), ułożyłem subiektywną listę najlepszych scen w historii uniwersum. Proszę nie bić: tak to widzę.