Zdecydowanie za mało rozmawiamy o Andorze, czyli najlepszych Gwiezdnych wojnach od lat

W „Andorze” nasi rebelianccy bohaterowie są inni. Zupełnie inni. Saw Gerrera wdycha trujące paliwo, bo wtedy czuje, że żyje. Zaciąga się kwaśnymi oparami, choć wie, że go niszczą. Dokładnie taki jest jego stosunek do rebelii, wyniszczający jego samego i wszystkich dookoła. Luthen Rael jest inny (to co robi z tym bohaterem Stellan Skarsgard zasługuje na Emmy). To intelektualista, przedsiębiorca, który pozbawiony jest kręgosłupa moralnego. Dla idei jest gotowy poświęcić wszystko i wszystkich, nawet całe planety.