Stephen King poleca nowy hit Netfliksa. "Myślałem, że będzie to żartobliwy film o rekinach"

W przeciwieństwie do złego z założenia kina o rekinach film Netfliksa zachowuje się, jakby bał się swojego absurdu. Ataki przerośniętego drapieżnika są co prawda brutalne, ale jest ich strasznie mało. Użytkownicy platformy byli jednak spragnieni takiej rozrywki. To taki snuj, który myśli, że jest odkrywczy, a tak naprawdę poza kliszami gatunkowymi nie ma nam zbyt wiele do zaoferowania. Użytkownicy platformy przymknęli jednak oczy na ich mankamenty i "Rekiny w Sekwanie" z miejsca stały się nieanglojęzycznym hitem platformy. W premierowym tygodniu subskrybenci serwisu na całym świecie oglądali je przez 70,9 mln godzin, co daje ekwiwalent 40,9 pełnych wyświetleń.