Obejrzałam "Rekiny w Sekwanie" i jestem w szoku. To się naprawdę udało

Powiedzieć, że do seansu "Rekinów w Sekwanie" podeszłam ostrożnie, to jakby nic nie powiedzieć. Na początku roku miałam bowiem okazję obejrzeć "Koszmarną głębię" i nie było to przyjemne doświadczenie - z obsady dał radę jedynie rekin (i podejrzewam, że nawet on płakał nad tą nieudaną produkcją). Historia z "Rekinów w Sekwanie" w reżyserii Xaviera Gensa różni się od tej, która została przedstawiona w produkcji z Edem Westwickiem. Ma kilka mankamentów, jednak mimo to da się ją oglądać bez zgrzytania zębów.