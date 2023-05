Na 5. sezon "Stranger Things" fani będą musieli trochę poczekać. Prace nad serialem zostały wstrzymane

Jak się okazuje, prace nad 5. odsłoną produkcji zostały wstrzymane, a powodem jest oczywiście trwający aktualnie strajk scenarzystów. Twórcy hitu Netfliksa mieli do wyboru start zdjęć do 5. sezonu bez ich obecności na planie lub całkowite wstrzymanie prac do zakończenia strajku. Zawiesili wszystkie prace i napisali w oświadczeniu, iż pisanie scenariusza nie kończy się, gdy rozpoczynają się zdjęcia. Według zasad Gildii, żaden scenarzysta nie może pracować podczas strajku. Im dłużej strajk będzie trwać, tym większa szansa, że na ulubione produkcje trzeba będzie sporo czekać. Zresztą "Stranger Things" nie jest jedynym serialem, gdzie prace został wstrzymane. Tytułów jest znacznie więcej. Mówi się o kilkunastu produkcjach, jednak liczba może się zwiększać, w zależności od długości trwania strajku.