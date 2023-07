Twórcy "Stranger Things" polecają powtórzyć sobie jeden sezon przed premierą finału. O co im chodzi?

Debiutująca w 2022 roku seria „Stranger Things” ujawniła prawdziwego złoczyńcę, który od początku stał za wszystkim, co wydarzyło się w Hawkins. Grany przez Jamiego Campbella Bowera Vecna jest kimś więcej, niż tylko zamieszkującym Upside Down potworem - dawniej był przecież zwykłym dzieckiem, które poddano tym samym co Jedenastkę eksperymentom. Nie ulega zatem wątpliwości, że to właśnie dziewczyna odegra kluczową rolę w pokonaniu złoczyńcy. Jak na razie możemy jednak co najwyżej spekulować - dotychczas nie ujawniono żadnych szczegółów dotyczących fabuły 5., finałowego sezonu. Wygląda jednak na to, że pewne wskazówki może podrzucić nam... 2. seria serialu. Na oficjalnym profilu scenarzystów zalecono bowiem ponowne obejrzenie 2. sezonu przed zakończeniem.