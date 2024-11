Użytkownicy coraz bardziej przekonują się do reklam na platformach streamingowych. Byleby tylko było taniej

Streaming rozwija się dynamicznie. Niekoniecznie jednak z myślą o użytkownikach. Na rynku usług cyfrowych pojawia się coraz więcej platform, a do tego wiele z nich uważa, że ich treści są więcej warte, niż na początku myśleli. Niekoniecznie jest to prawda, bo według badania "Decoding the Digital Home" rok do roku spada odsetek (z 55 proc. do 50 proc.) osób deklarujących, że wybierane przez nich platformy oferują odpowiedni stosunek jakości do ceny. Następujące po sobie podwyżki stają się więc coraz bardziej nieuzasadnione. Tym samym aż 72 proc. ankietowanych oczekuje od dostawców gwarancji stałej wysokości ponoszonych opłat.



Nie ma w tym nic dziwnego, bo w ciągu ostatnich 10 lat ceny subskrypcji się podwoiły, w niektórych przypadkach skoczyły nawet o 40 proc. w ciągu ostatniego roku. W efekcie niemal 30 proc. badanych zrezygnowało lub zamierza zrezygnować z przynajmniej jednej platformy streamingowej. Nie chcą w ten sposób zamykać tematu, co trzeci użytkownik w przeszłości odnowił już abonament jednej bądź większej liczby usług.