Netflix podniósł ceny w Polsce. Nowy cennik już obowiązuje

To pierwsza taka sytuacja od 2021 roku. Trzy lata temu Netflix ostatni raz zdecydował się podnieść w Polsce ceny abonamentów. W niektórych krajach na świecie subskrypcja platformy podrożała również w zeszłym roku. Podając wyniki finansowe platformy po tych podwyżkach, Greg Peters zapowiadał, że serwis zamierza monitorować też sytuację na innych rynkach. Włodarze usługi chcieli trafić w moment, kiedy jej treści będą miały wystarczająco wysoką jakość, aby bez strachu o utratę użytkowników poprosić ich, żeby płacili nieco więcej. W naszym kraju ten moment właśnie nadszedł.



W Polsce użytkownicy Netfliksa mają do wyboru trzy plany abonamentowe. Różnią się one nie tylko ceną, ale też jakością treści i liczbą urządzeń, na których subskrybenci mogą je oglądać w tym samym czasie. W pakiecie podstawowym mamy jakość HD na jednym ekranie, w standardzie - Full HD na dwóch ekranach, a w premium - Ultra HD, HDR na czterech ekranach. W tej kwestii nic się akurat nie zmienia.