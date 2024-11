Zdarzyło wam się kiedyś pogubić w oglądanym serialu? Na jego nowy sezon czekaliście rok, w końcu nadszedł i nagle okazało się, że nic nie pamiętacie z dotychczasowych odcinków? A może w trakcie seansu wyszliście sobie po przekąskę i przegapiliście jakiś zwrot akcji? Wszyscy przez to przechodziliśmy. Cofanie nieraz mija się z celem, a szukanie streszczeń w internecie grozi natrafieniem na spoilery. Amazon znalazł sposób, żeby wygodnie nadrabiać wszelkie zaległości.



Wprowadzane właśnie na Prime Video X-Ray Recaps to nic innego, jak generowane przez sztuczną inteligencję krótkie podsumowania całych sezonów, odcinków czy nawet fragmentów danych seriali. W dodatku wszystko to zostaje spersonalizowane - opisy nie przeskakują wprzód, kończą się dokładnie na oglądanym właśnie momencie. Tym samym żadne spoilery wam nie grożą.