Netflix pod ostrzałem. Czy platforma wykorzystała sztuczną inteligencję w swoim true crime?

"Co zrobiła Jennifer" ujęło użytkowników Netfliksa niespodziewanym finałem. To historia zbrodni, która wstrząsnęła spokojnym kanadyjskim miasteczkiem. Dokument przeprowadza nas przez jej niuanse za sprawą materiałów z przesłuchań policyjnych i wypowiedzi osób powiązanych ze sprawą napadu. Z filmu dowiadujemy się, co tak naprawdę stało się w nocy, kiedy grupa nieznanych sprawców wtargnęła do domu wietnamskich imigrantów. Sterroryzowali całą rodzinę, a przy życiu pozostawili jedynie straumatyzowaną córkę. Sąsiedzi ofiar nie mogli uwierzyć, że coś takiego spotkało tak spokojną i miłą rodzinę.



Użytkownicy z całego świata pokochali tę opowieść. "Co zrobiła Jennifer" szybko stało się hitem. Od swojej premiery 10 kwietnia dokument nie chce zejść z listy najpopularniejszych filmów anglojęzycznych platformy. Obecnie co prawda znajduje się dopiero na piątym miejscu zestawienia, ale po pierwszym tygodniu wyświetlania zadebiutowało przecież w topce na pierwszej pozycji.