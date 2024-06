"Strefa interesów": gdzie obejrzeć online? Oscarowy film trafił do VOD

"Strefa interesów" została pokazana po raz pierwszy 19 maja 2023 r. na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes, gdzie zdobyła dwie nagrody: Grand Prix Festiwalu za najlepszy film oraz Nagrodę Międzynarodowej Federacji Krytyki Filmowej. To był zaledwie początek sukcesu dzieła Jonathana Glazera - w sumie film został wyróżniony 53 nominacjami i 25 nagrodami, wśród których znajdują się przede wszystkim dwa Oscary: za najlepszy film międzynarodowy oraz za najlepszy dźwięk.



Oprócz tego, że produkcję pokazywano na festiwalach oraz w kinach, Jonathan Glazer pojawił się także na specjalnym pokazie w Oświęcimiu - właśnie tam przez 9 lat pracy nad "Strefą interesów" gościł reżyser filmu: "To było bardzo ważne, aby zrobić ten film tutaj. Kiedy przyjechałem tutaj po raz pierwszy, czułem, że film musi być o tym miejscu oraz musi zatrzeć granicę między przeszłością i teraźniejszością" - mówił. "Nie pokazujemy ofiar, ale oprawców. To, co słyszymy gdzieś w podświadomości, buduje obraz tego koszmaru. Widzimy wspaniały raj tuż obok piekła. Ten horror staje się tym bardziej przerażający".