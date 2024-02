Ma szansę na światową karierę. Sandra Hüller zagrała w 2. nominowanych do Oscara filmach

W "Anatomii upadku" życie szczęśliwej rodziny we francuskich Alpach zostaje przerwane, gdy Samuel ginie w wyniku upadku. Jak to się stało? Skoczył sam, poślizgnął się, czy może z balkonu wypchnęła go Sandra, jego żona? W tej sprawie funkcjonariuszom brakuje dowodów oraz świadków. Kobieta na oczach opinii publicznej będzie musiała niemal spowiadać się ze szczegółów jej małżeństwa. Wszyscy, również widzowie zadadzą sobie pytanie, czy Sandra byłaby w stanie zabić własnego męża?



Aktorka w rozmowie z mediami podkreślała, że czytając scenariusz "Anatomii upadku" nie miała absolutnie żadnych wątpliwości co do tego, iż powinna przyjąć rolę Sandry Voyter. Podkreśliła też, że jej zdaniem scenariusz do tego filmu jest idealny. "Anatomia upadku" otrzymała aż 5. nominacji do Oscara, natomiast wcześniej film dostał dwa Złote Globy oraz Złotą Palmę na festiwalu w Cannes.