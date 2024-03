Sprawdzamy, jak Polacy poradzili sobie na Oscarach. Czy ta noc należała do nas?

Mogło być naprawdę wspaniale. W końcu amerykański dystrybutor zgłosił naszych "Chłopów" do walki o nominację we wszystkich możliwych kategoriach, nie tylko najlepszy film międzynarodowy. Niestety rodzima produkcja nie porwała Akademii, przez co nie znalazła się na żadnej shortliście. Podobnie zresztą rzecz miała się z polskimi koprodukcjami "Skąd dokąd" i "Apolonia, Apolonia". One wypadły z wyścigu po statuetkę dla najlepszego filmu dokumentalnego, zanim się na dobre rozpoczął.



Wymienione porażki rodzimego kina trochę bolały, ale nie oznaczają, że podczas ceremonii wręczenia Oscarów 2024 brakowało polskich akcentów. W sumie nawet źle nie było, bo przecież polsko-brytyjska koprodukcja miała nawet szansę na statuetkę dla najlepszego filmu. Prócz tego "Strefa interesów" była nominowana jeszcze w czterech kategoriach. Ile nagród udało jej się zdobyć?



