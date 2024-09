Taylor Swift powiedziała, kogo poprze w wyborach prezydenckich w USA. Zaskakujący wpis

Swift odniosła się także do Donalda Trumpa, który pod koniec sierpnia udostępnił stworzone przez sztuczną inteligencję zdjęcia sugerujące, że piosenkarka popiera jego kandydaturę. "To naprawdę wywołało moje obawy dotyczące AI i niebezpieczeństw związanych z rozpowszechnianiem dezinformacji. Doszłam do wniosku, że muszę być bardzo przejrzysta w kwestii moich rzeczywistych planów na te wybory jako wyborczyni. Najprostszym sposobem walki z dezinformacją jest prawda" - czytamy we wpisie Swift.