Ludzie stali w tej kolejce od rana. Płyta Taylor Swift wyprzedała się po zaledwie kilku godzinach

Album "The Tortured Poets Department" został wydany 19 kwietnia 2024 r., natomiast wersja winylowa, "The Tortured Poets Department: The Anthology Vinyl", pojawiła się 29 listopada 2024 r. Tego samego dnia, wyłącznie w sklepach Target, zadebiutowała również książka Taylor Swift, którą artystka zdecydowała się wydać bez pomocy wydawcy. Publikacja, która jest zarówno opisem doświadczeń z The Eras Tour, jak również albumem ze zdjęciami, kosztuje 39,99 dol.