Rusza sprzedaż biletów na koncerty Taylor Swift. O czym trzeba pamiętać przy zakupie?

Na wstępie trzeba nadmienić, że do kolejki dostaną się tylko ci, którzy wcześniej zarejestrowali się na stronie eBilet i zostali zweryfikowani. Miało to na celu zminimalizowanie nielegalnych działań, takich jak kupno biletów przez boty. Dzień przed rozpoczęciem sprzedaży zweryfikowani użytkownicy otrzymali e-maila ze specjalnym linkiem i kodem do sprzedaży, które będą musieli użyć właśnie dzisiaj. Serwis eBilet poinstruował ponadto, w jaki sposób krok po kroku przejść przez procedurę kupna biletu.