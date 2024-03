Są pierwsze zdjęcia z planu serialu "Tęsknię za tobą". To adaptacja powieści Harlana Cobena

Do tej pory światło dzienne ujrzało aż 11 adaptacji powieści Harlana Cobena, a 7 z nich zadebiutowało w serwisie Netflix. Najnowsza z nich to "Już mnie nie oszukasz", która stała się hitem platformy i była najchętniej oglądanym serialem tuż po premierze. To jednak nie koniec serialowych adaptacji książek pisarza - jeszcze w styczniu pojawiła się informacja, że Netflix pracuje już nad dwiema kolejnymi produkcjami. Prócz "O krok za daleko" w serwisie zadebiutować ma produkcja "Tęsknię za tobą".