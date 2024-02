Harlan Coben pracuje nad nowym serialem, ale produkcja nie pojawi się na Netfliksie

"Jeśli oni nie będą razem, to nie wierzę w miłość" - tak można było podsumować do tej pory współpracę Harlana Cobena z Netfliksem. W serwisie pojawiły się bowiem niemal wszystkie najnowsze adaptacje filmowe i serialowe kryminalnych książek pisarza; do tej pory mieliśmy okazję zobaczyć m.in. "Już mnie nie oszukasz", "W głębi lasu", "Zostań przy mnie" czy "Zachowaj spokój". Wygląda na to, że Coben postanowił skorzystać z okazji i nawiązać współpracę z platformą Amazon Prime Video, na której zadebiutuje najnowszy serial pisarza - "Lazarus".