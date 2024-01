"Już mnie nie oszukasz" - adaptacja powieści z 2016 r. o tym samym tytule autorstwa Harlana Cobena - to ośmioodcinkowy miniserial w reżyserii Davida Moore'a i Nimer Rashed. Jest to zarazem kolejna seria nakręcona w ramach opiewającego na wiele milionów dolarów kontraktu - przypomnę, że pierwotna umowa dała Netfliksowi dostęp do 14 powieści międzynarodowego twórcy bestsellerów. W 2022 roku pięcioletnią współpracę odnowiono na kolejne cztery lata i dodatkowych 12 tytułów - streamingowy gigant przekształca książkowe kryminały w anglojęzyczne i nieanglojęzyczne seriale oraz filmy, które zazwyczaj cieszą się dużą popularnością wśród subskrybentów. Szkoda tylko, że w większości przypadków są to dzieła niespecjalnie ekscytujące i co najwyżej poprawne.



O co tu chodzi? Jak to często u Cobena bywa - o spiski i mroczne wydarzenia z przeszłości bohaterów. Maya Stern (Michelle Keegan), była oficer sił specjalnych, niedawno powróciła do domu z misji. Pewnego dnia kamera z elektronicznej niani, mająca śledzić poczynania opiekunki dwuletniej córeczki bohaterki, nagrywa materiał, na którym pojawia się ojciec dziewczynki. Rzecz w tym, że Joe (Richard Armitage) - mąż Mai - został brutalnie zamordowany dwa tygodnie wcześniej.



