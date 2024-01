Aż 2 nowe adaptacje Harlana Cobena od Netfliksa. Wiemy, o czym opowiedzą

Obecnie trwają prace nad adaptacjami „Tęsknię za tobą” („Missing You”) i „O krok za daleko” („Run Away”). Każda z nich będzie miniserialem (od sześciu do ośmiu odcinków, jeden sezon), a zdjęcia do pierwszej mają wystartować już wiosną 2024 r.



Za scenariusze odciknów „Tęsknię za tobą” odpowiada Victoria Asare-Archer, która napisała już dwa epizody do innego serialu na podstawie twórczości Cobena: „Zostań przy mnie” z 2021 roku. Sean Spencer z pomocą Isher Sahoty zajmą się reżyserią. Producentem będzie Quay Street Productions, wspierane przez ITV Studios od Nicolę Shindler (producentki, która pracowała również przy „Już mnie nie oszukasz”). Sam Coben, jak to bywało dotychczas, będzie producentem wykonawczym za pośrednictwem swojej firmy Finał Twist Productions.