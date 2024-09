Kandydat na prezydenta nie chce, żeby ludzie zobaczyli ten film. Twórcy proszą widzów o wsparcie

Prawa do pokazywania filmu w Stanach Zjednoczonych wykupiło Briarcliff Entertainment, które wyznaczyło datę amerykańskiej premiery na 11 października. Ze względu jednak na zakulisowe konflikty w kwestiach finansowych (jednym z podmiotów finansujących jest Kinematics wspierane przez zagorzałego zwolennika Donalda Trumpa, któremu nie podoba się sposób przedstawienia byłego prezydenta USA) producenci "The Apprentice" proszą teraz o wsparcie. Chcąc zebrać pieniądze na sfinansowanie jak najdłuższej dystrybucji swojego tytułu, założyli zbiórkę na Kicksarterze nazwaną "Release The Apprentice".