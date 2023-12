Reżyser "Kevina" miał być szantażowany przez Trumpa. Były prezydent przekonuje, że było inaczej

Kiedy zapłaciliśmy Trumpowi, on dodał: "Jedyny sposób, w jaki możesz skorzystać z Plaza, to mój udział w filmie". Więc zgodziliśmy się umieścić go w filmie, a kiedy pokazaliśmy go po raz pierwszy, wydarzyła się najdziwniejsza rzecz: ludzie wiwatowali, gdy Trump pojawił się na ekranie. Powiedziałem więc mojemu montażyście: "Zostaw go w filmie. To chwila dla widzów". Tym sposobem udało mu się przeforsować udział w produkcji.