Poważne problemy na planie prequela Gry o tron. Kiedy premiera 2. sezonu?

"Rycerz Siedmiu Królestw" był hitem HBO. Nie mogło być inaczej. Po sukcesie "Gry o tron" i jej poprzedniego prequela "Rodu smoka" stacja była pewna swego. Jeszcze przed styczniową premierą serialu zapowiedziała 2. sezon. Co więcej obiecała, że nowe odcinki dostaniemy raczej szybciej niż później. Nie będzie dwuletnich przerw, jak w przypadku produkcji poświęćonych Targaryenom.



Obiecać widzom można oczywiście wszystko. Aczkolwiek trudniej dotrzymać danego słowa. Na planie nowych odcinków "Rycerza Siedmiu Królestw" pojawiły się problemy. Jak donoszą różne media, jakiś czas temu na Wyspach Kanaryjskich, gdzie trwały prace na planie serialu HBO, doszło do załamania pogody. Z powodu intensywnych opadów i powodzi, zdjęcia do produkcji trzeba było przerwać. Czy to oznacza, że premiera nowych odcinków prequela "Gry o tron" się opóźni?

Rycerz Siedmiu Królestw - kiedy premiera 2. sezonu serialu HBO?

Entertainment Weekly udało się porozmawiać z showrunnerem i współproducentem "Rycerza Siedmiu Królestw". Powiedziała ona portalowi, że ekipa utknęła w hotelu i wszyscy czekają aż deszcz ustąpi. Ale! Nie jest źle. "Robimy swoje. Snujemy plany i alternatywne plany i w tym momencie, tak mi się wydaje, potrzebujemy chyba tylko odrobiny szczęścia" - uważa Ira Parker.

Ira Parker jest naprawdę dobrej myśli. Na wspomnianym portalu przeczytamy, że pomimo opóźnień w pracach, nowe odcinki "Rycerza Siedmiu Królestw" wciąż otrzymamy w podanym wcześniej terminie. Showrunner i współproducent twierdzi, że jeśli wierzycie w moc modlitwy albo pozytywnego myślenia, wyobraźcie sobie "gorące, suche, błękitne niebo. Dokładne przeciwieństwo tego, czego chce Dunk, deszczu. My chcemy suszy".

Wygląda więc na to, że jeśli warunki pogodowe szybko się poprawią, twórcy 2. sezonu prequela "Gry o tron" wyrobią się w czasie, żeby nowe odcinki serialu rzeczywiście zadebiutowały na HBO i HBO Max w przyszłym roku. Dokładna data premiery nadchodzącej odsłony "Rycerza Siedmiu Królestw" na ten moment nie jest znana.

Rafał Christ 15.05.2026 20:28

